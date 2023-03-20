З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами

З квітня 2023 року рецептурні ліки в Україні продаватимуться за електронними рецептами. Але паперові рецептурні бланки також будуть доступні. Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я.

З квітня усі рецептурні ліки продаватимуть за е-рецептами
Фото: krivbass.city

Що відомо

Електронний рецепт пошириться на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності державної, комунальної чи приватної клініки або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно мати договір з НСЗУ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем, однак пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ.

Рецептурні ліки — це препарати, які можна вживати лише за призначенням лікаря. До них належать антибіотики, протисудомні засоби, гормональні ліки, препарати для лікування серцевих хвороб тощо.

Раніше електронні рецепти лікарі використовували, наприклад, щоб виписувати ліки за програмою «Доступні ліки». А зараз використання е-рецептів поширюється на всі готові лікарські засоби, що містяться в Державному реєстрі лікарських засобів та підлягають відпуску за рецептом лікаря.

Цей процес буде поступовим: лікарі зможуть паралельно із е-рецептами користуватися паперовими бланками.

У МОЗ пояснюють, що е-рецепт запроваджують, щоб унеможливити самолікування.





Интересные новости
Українські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — ЮжанінаУкраїнські біженці мають подати декларацію про доходи за 2022 рік до 1 травня — Южаніна
ПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларівПриватБанк збільшив мінімальну суму замовлення готівкових доларів
Тютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грнТютюновий дистриб’ютор «Тедіс» подасть до Верховного Суду за штраф від АМКУ на 274 млн грн
Компенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже єКомпенсація за зруйноване житло: гроші на виплати вже є
Будинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житлоБудинок із землею за тисячу доларів: де в Україні збереглися такі ціни на житло
Блок рекламы


Похожие новости
Золото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 рокуЗолото зростає: Ціна перевищила $2000 за унцію вперше з квітня 2022 року
В Україну завозили підроблені ліки для онкохворихВ Україну завозили підроблені ліки для онкохворих
НКРЕКП знову готує двоетапне підвищення тарифів на воду та водовідведення: з 1 квітня та 1 липняНКРЕКП знову готує двоетапне підвищення тарифів на воду та водовідведення: з 1 квітня та 1 липня
Німеччина продовжить експлуатацію трьох АЕС до квітняНімеччина продовжить експлуатацію трьох АЕС до квітня
Нова пошта безкоштовно доставить продукти та ліки на деокуповані території УкраїниНова пошта безкоштовно доставить продукти та ліки на деокуповані території України
Держрегулювання цін на ліки: чи стануть препарати дешевшимиДержрегулювання цін на ліки: чи стануть препарати дешевшими
Ціна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — ШмигальЦіна на газ для виробників тепла не підвищуватиметься до кінця квітня 2023 року — Шмигаль
Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяцьЦіни на ліки в Україні зміняться вже за місяць
Українці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державіУкраїнці платили російському мільярдеру за ліки: частку одного з найбільших фармацевтичних дистриб’юторів передано державі
Антибіотики продаватимуть за електронним рецептом із серпняАнтибіотики продаватимуть за електронним рецептом із серпня
Последние новости
Подгружаем последние новости