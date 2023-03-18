В Україну завозили підроблені ліки для онкохворих

Правоохоронні органи ліквідували в Україні міжнародну схему постачання в Україну фальсифікованих ліків для онкохворих . Так, прокурори Офісу генерального прокурора повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи за фактом фальсифікації лікарських засобів та їх збуту.

За даними слідства , житель Київської області організував схему ввезення в Україну фальсифікованих лікарських засобів онкологічної групи. Його спільники реалізовували ці «ліки» на заздалегідь створених псевдосайтах в інтернеті.

Під час обшуків у житлових, офісних та складських приміщеннях, які перебувають у користуванні підозрюваних слідчі вилучили у тому числі «чорну» бухгалтерію, понад 40 ємностей із фальсифікованими лікарськими засобами, які до того ж зберігались із порушенням встановлених вимог.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що за попередньою оцінкою загальна вартість вилучених фальсифікованих лікарських засобів становить понад 45 млн грн.

Фальсифіковані «ліки» постачали, ймовірно із Туреччини та країн Європейського Союзу. На разі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.