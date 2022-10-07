Держрегулювання цін на ліки: чи стануть препарати дешевшими

Йдеться про ліки, що закуповуються за рахунок держбюджету, інформує ZN.ua.

Держрегулювання цін на ліки: чи стануть препарати дешевшими

Кабмін України вніс зміни до низки нормативно-правових актів щодо референтного ціноутворення на деякі лікарські засоби, які закуповуються за рахунок грошей із держбюджету. Про це повідомляє Урядовий портал.

Так, Кабмін запровадив граничні оптові ціни на ліки, які закуповуються за рахунок держбюджету. Також постанова поширюється на препарати, що входять до Національного переліку лікарських засобів та щодо яких було проведено державну оцінку медичних технологій.

У Кабміні заявили, що від початку повномасштабної війни в Україні спостерігається зростання цін на лікарські засоби. Іноді – необґрунтований. Тому виникла потреба розширити чинний механізм референтного ціноутворення.

Заощадити зможуть лікарні

Тепер на ліки, що входять до Національного переліку лікарських засобів, буде встановлено фіксовану оптову ціну, що дозволить лікарням доступно користуватися такими препаратами, не витрачаючи всі закладені до бюджету кошти.

«Це позитивно вплине на доступ українців до ефективних препаратів. Більшість лікарень зможуть замовляти всі необхідні ліки у великих обсягах, щоб забезпечити якісне лікування пацієнтів», - йдеться у повідомленні.


Олена Середа, ZN.ua





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