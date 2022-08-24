Ціни на ліки в Україні зміняться вже за місяць

Вже за місяць в Україні будуть інші ціни на ліки. Держава візьме участь в їхньому регулюванні. Будуть встановлені максимальні та мінімальні ціни на медпрепарати – у відповідності до тих, за якими вони зареєстровані в деяких країнах Європи.

Стало відомо, що буде в Україні з цінами на ліки вже через місяць

Про це розповів у своєму Facebook голова парламентського комітету з охорони здоров’я Михайло Радуцький.

Через війну, зруйновану логістику, подорожчання вартості енергоносіїв та інші несприятливі чинники вартість ліків в Україні дуже відчутно виросла. Водночас, доходи переважної більшості українців різко впали. Через це тепер для багатьох українців ліки стали недоступною розкішшю.

"За даними профільного міністерства, регулярно фіксуються випадки, коли компанії, що мають ексклюзивні права на продаж препаратів на території України, необґрунтовано підвищують ціни", - пише Радуцький.

Стало відомо, що буде в Україні з цінами на ліки вже через місяць

Така ситуація абсолютно неприпустима. Через це держава вирішила втрутитися в процес та обмежити ціни на ліки. До роботи над механізмом регулювання цін долучились працівники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Вони детально вивчили нормативну базу, що стосується ціноутворення на медичні препарати, та виклали свої пропозиції, як можна досягти зниження цін на ліки. Зокрема, МОЗ буде застосовувати механізм референтного ціноутворення.

"Референтне ціноутворення – це встановлення максимальних та мінімальних цін на ліки відповідно до вартості таких же препаратів, зареєстрованих у Польщі, Словаччині, Чехії, Латвії, Угорщині. Такий механізм дозволить закупити медпрепарати у тих самих постачальників та не переплачувати", - роз'яснив голова профільного комітету.

Водночас, за пропозицією фахівців Нацполіції, у виробників та постачальників ліків при подачі документів до державних органів вимагатимуть дати цінове обґрунтування свого товару.

Референтні ціни на ліки будуть встановлені з жовтня.

Тим часом, медична допомога стає усе недоступнішою для більшості українців. Так, нещодавно Верховна Рада ухвалила закон щодо приватизації державних медичних закладів. Нові власники матимуть право приватизувати як саму медичну установу, так і цілісно-майновий комплекс, в якому вона розташована.


Марченко Любов, Тудей





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