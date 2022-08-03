Іпотека під 3%: кому дістануться дешеві кредити на житло

Вже зовсім скоро, із жовтня, українцям стане доступна іпотека під 3%. Програма пільгового кредитування так і називається – "Доступна іпотека". Втім, із жовтня і під три відсотки вона буде доступною не всім, а лише окремим категоріям населенням.

Хто першим зможе взяти іпотеку під 3%, і хто взагалі не зможе її взяти під такий відсоток ні в першу, ні в наступні черги, розповіли на Урядовому порталі.

Умови пільгового іпотечного кредитування були затверджені на урядовому засіданні, яке відбулось у вівторок, 2 серпня. Займатись кредитуванням за дорученням уряду буде державна компанія Укрфінжитло. І вже з 1 жовтня перші чотири категорії пільговиків зможуть брати кредити для придбання житла на пільгових умовах.

"Програма "Доступна іпотека" запрацює з 1 жовтня 2022 року для чотирьох категорій громадян. Перша – це військовослужбовці за контрактом та працівники сектору безпеки та оборони. Друга категорія – це медики. Третя – вчителі та педагогічні працівники. Четверта категорія – науковці", – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

При цьому кредитна ставка для учасників програми "Доступна іпотека" становитиме 3% річних. А саму іпотеку даватимуть на строк до 20 років. Учасникам програми треба буде зробити мінімальний початковий внесок у розмірі 20% вартості житла.

З наступного, 2023, року пільгова іпотека стане доступна й решті населення України, каже прем'єр. Щоправда, для решти відсоток за кредитом хоч буде й пільговий, але вищий, ніж для зазначених чотирьох категорій.

"З наступного року програма запрацює для всіх українців, які потребують покращення житлових умов. Ставка буде так само пільговою і складатиме лише 7% річних", - уточнив очільник уряду.

Денис Шмигаль каже, що ця програма пільгового іпотечного кредитування не лише допоможе тисячам українців обзавестися власним житлом, але й дасть імпульс для відновлення житлового будівництва, яке в Україні через війну прийшло у повний занепад. А водночас, разом із будівництвом пожвавляться й суміжні галузі економіки: виробництво будівельних матеріалів, логістика, а також рієлторська, нотаріальна і банківська діяльність.

Водночас, банкіри розповідають про ще одну програму пільгового іпотечного кредитування, яка отримала назву "Українська мрія". За цією програмою можна буде взагалі отримати іпотеку під 0%. Кажуть, таку можливість дадуть ветеранам російсько-української війни. Але поки що такі розмови точаться на неофіційному рівні. В уряді про таку програму наразі ніхто не заявляє.