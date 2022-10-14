Нова пошта безкоштовно доставить продукти та ліки на деокуповані території України

Нова пошта запустила послугу безкоштовної доставки продуктів та ліків для жителів деокупованих територій. Йдеться про Донецьку, Херсонську та Харківську області. У компанії звернулися до українців, які можуть допомогти своїм співвітчизникам.

У прес-службі Нової пошти повідомили, що товари можна купити та передати до будь-якого відділення компанії. Співробітники передадуть продукти харчування та медикаменти тим, хто понад півроку перебував в окупації рашистами.

"Звільнені міста та селища перебувають у дуже критичному стані: без води, їжі, електроенергії, зв'язку. Там не працюють ні аптеки, ні магазини. Тому Нова пошта разом із благодійним фондом "Онуки" започаткувала збір ліків та продуктів", - зазначив поштовий. оператор.

Зазначено, що приймаються лише продукти з тривалим терміном зберігання та виключно у бляшаній тарі (без скла), фірмовій упаковці та заводського виробництва. Нова пошта представила список найнеобхідніших продуктів та ліків.

Представники Нової пошти уточнили, що не приймаються товари, одяг та взуття домашнього виробництва. Не можна передавати продукти у звичайних пакетах, свіжі фрукти та овочі, а також у скляних банках. Обов'язково має бути заводське пакування, яке не б'ється. Продукти бажано запакувати вдома, проте можна передати їх на упаковку співробітнику Нової пошти.

У Херсонській області працюють відділення лише у трьох селищах – Високопілля, Велика Олександрівка, Архангельське, а в Донецькій області – лише у містах Святогірськ та Лиман. Допомогу можна надіслати та звільнені населені пункти Харківської області. Для цього слід зазначити відділення №1 м. Харків.

Одержувачем слід назвати благодійний фонд "Онуки". Продукти та медикаменти відправляються за рахунок одержувача, а Нова пошта бере всі витрати фонду на доставку на себе.

Раніше повідомлялося, що Нова пошта запустила послугу "Пункт передачі" за доступною ціною.