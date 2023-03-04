Україна завершує опалювальний сезон з запасами енергоресурів – Міненерго

Україна виходить із складного опалювального сезону із профіцитом потужностей та достатніми запасами енергоресурсів, повідомили в Міненерго.

Наразі запаси вугілля на складах ТЕС та ТЕЦ становлять 1160 тис. тонн — на 375 тис. тонн більше, ніж на аналогічну дату минулого року, а запаси природного газу в підземних сховищах України складають 9,7 млрд кубометрів.

Попри намагання ворога, йому не вдалося зірвати опалювальний сезон та залишити українців без світла, водо- та теплопостачання.

В міністерстві підрахували, що загалом з жовтня минулого року по енергетичній інфраструктурі Росією було здійснено 31 повітряну атаку: 14 масованих ракетних ударів і 17 атак групами дронів-камікадзе. Були вражені ключові енергетичні об’єкти: теплові електростанції, теплоелектроцентралі, гідро- та гідроакумулюючі станції, підстанціі системи передачі. Крім того, на сьогодні частина генеруючих потужностей перебуває під тимчасовою окупацією.

«Через такі безпрецедентні в сучасній історії терористичні атаки в енергосистемі України виник дефіцит генеруючої і трансформаторної потужності. У найбільш критичний період кількість відключених споживачів перевищувала 13,5 млн точок обліку – це понад 80% абонентів», — розповів очільник Міненерго Герман Галущенко.