Мінсоцполітики перенесло терміни індексації пенсій в Україні

Кабінет міністрів планує провести індексацію пенсій відповідно до інфляції у квітні. Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю «Укрінформ».

Мінсоцполітики перенесло терміни індексації пенсій в Україні

«Ми працюємо над тим, аби зробити індексацію пенсій відповідно до інфляції. Є ж формула індексації і відповідний закон. Думаю, така індексація відбудеться у квітні. Зараз робимо розрахунки», — сказала міністр.

Наразі Міністерство соціальної політики проводить розрахунки, щоб провести індексацію пенсію, враховуючи ситуацію в економіці.





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