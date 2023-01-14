В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: фото

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери. Проект реалізують харківські підприємці. У Мережі з'явилися перші фото об'єктів, які мають забезпечити мешканцям безпеку в умовах війни.

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

Один із засновників проекту "Схов" Олександр Чирва повідомив, що металеві будинки-бункери виготовляються для встановлення під землею. Йдеться про міні-копії звичного домашнього простору, який оснащений усім необхідним для комфортного автономного життя.

У сховищі розміром 7,5?2,7 м розташовані невеликі кухня та спальня – по 4,9 кв. м, передпокій - 2,9 кв. м, ванна кімната – 2,2 кв. м та технічне приміщення – 1,5 кв. м.

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

Бункер складається з одномаршевих сходів та двох модулів. Модулі поглиблюватимуть під землю на 3 м і монтуватимуть у спеціальний котлован, а потім відливатимуть міцну захисну бетонну плиту. Це гарантуватиме мешканцям високий рівень безпеки.

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

Будинок-бункер перед відправкою клієнту комплектуватимуть на спеціальній фабриці та перевірятимуть його системи життєзабезпечення.

Інноваційний будинок-бункер має два виходи. Він підключається до енергомережі, водопостачання та каналізації. Циркуляцію свіжого повітря та його сушіння забезпечити припливно-витяжна система.

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

Енергозберігаюча вентиляція з нагрівачем повітря та рекуператором підтримуватимуть комфортну температуру в приміщенні. При цьому споживатиметься мінімум енергії.

"Це ваш маленький безпечний всесвіт. Місце затишку та комфорту вашої родини на випадок непередбачених обставин. Він повністю автономний, щоб довго не залежати від зовнішнього світу і не виходити на поверхню", - зазначили розробники.

В Україні почали будувати підземні будинки-бункери: перші фото укриттів

Вартість такого підземного будинку-бункера становитиме від 2,45 мільйона гривень.

Нагадаємо, астролог Анжела Перл спрогнозувала, як скінчиться війна в Україні. Вона запевнила, що переломний момент очікується у березні цього року.


Ловіцька Леся, Тудей





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