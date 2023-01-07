Уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії та дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла

Кабінет міністрів постановою №1 від 3 січня 2023 року затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Відповідна постанова оприлюднена на "Урядовому порталі".

"До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої електричної енергії", - йдуться в документі.

Постанова набула чинності з дня опублікування та діє до 30 квітня 2023 року.