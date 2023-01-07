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2023-01-07
Уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії та дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла
Доручення стосується операторів системи передачі, операторів системи розподілу, електропостачальників та непобутових споживачів, інформує
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Кабінет міністрів постановою №1 від 3 січня 2023 року затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Відповідна
"До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої електричної енергії", - йдуться в документі.
Постанова набула чинності з дня опублікування та діє до 30 квітня 2023 року.
Лія Ільченко, ZN.ua