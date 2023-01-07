Уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії та дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла

Доручення стосується операторів системи передачі, операторів системи розподілу, електропостачальників та непобутових споживачів, інформує ZN.ua.

Уряд зобов'язав розпочати імпорт електроенергії та дозволив імпортерам не застосовувати графіки відключень світла
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Кабінет міністрів постановою №1 від 3 січня 2023 року затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії під час проходження осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах правового режиму воєнного стану в Україні. Відповідна постанова оприлюднена на "Урядовому порталі".

"До обов’язків учасників ринку електричної енергії належить забезпечення безперервності послуги з передачі, розподілу та постачання імпортованої електричної енергії", - йдуться в документі.

Постанова набула чинності з дня опублікування та діє до 30 квітня 2023 року.


Лія Ільченко, ZN.ua





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