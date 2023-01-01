Чоловік поскаржився на дружину, яка спалила 20 тисяч євро у каміні: "Коли я побачив полум'я, я був готовий..."

Чоловік поскаржився на дружину, яка спалила 20 тисяч євро у каміні: "Коли я побачив полум'я, я був готовий..."

Жінка з Рима запалила камін в будинку на Різдво за допомогою поштових купонів на суму 20 000 євро, захованих її чоловіком.

Про це повідомляє Il Messaggero.

"Коли я побачив полум'я, я був готовий втратити свідомість", - сказав чоловік.

Він заховав у каміні поштові ощадні облігації на суму 20 000 євро, але його дружина запалила їх на Різдво.

"Я думав, що це безпечне місце, куди злодії ніколи не заглянуть. Моя дружина не знала, що я сховав там поштові купони. Щороку перед тим, як розпалювати вогонь, ми їх перекладали", - пояснив чоловік своє рішення сховати гроші у каміні. Однак цього разу він не встиг вчасно, і 20 000 євро пішли на вітер.

Поштові купони можуть бути як паперовими, так і електронними.

Ті, хто їх купує, сплачують певну суму, на яку періодично нараховуються відсотки. Власник може вимагати виплати основної суми в будь-який час, але відсотки, як правило, нараховуються після закінчення 6-12 місяців з моменту підписки поштових замовлень.

євро, обмін валют


Алексей Ионов, politeka.net





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