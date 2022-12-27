Через санкції Росія вимушена вилучати $4-5 мільярдів щомісяця з Фонду національного добробуту

З початку четвертого кварталу спостерігається особливий вплив санкцій на російську економіку: починаючи з жовтня Росія почала вилучати з Фонду національного добробуту значні кошти для поповнення бюджету – на рівні 4-5 мільярдів доларів щомісячно, повідомили в Міністерстві економіки України.

В уряді України очікують, що за підсумками 2023 року російська економіка скоротиться на 5,6%. Зокрема, найбільш очікуваним буде обвал прибутку від експорту природних ресурсів – нафти і газу. Більш того, вже наступного року обвал прибутку від експорту цих енергоносіїв може скласти більш ніж 50% через ембарго ЄС на сиру нафту та нафтопродукти та обмеження цін на них.

Очікується, що наступного року доходи Росії можуть впасти нижче критичного рівня в 40 мільярдів доларів на квартал. Україна працює над тим, щоб гранична ціна на нафту якнайшвидше була знижена до 35 доларів за барель.

«Ми вважаємо, що санкції – це м’який інструмент, але ми дуже хочемо перемогти в цій війні і застосовуємо всі інструменти, які можуть наблизити нашу перемогу. Санкції лише в поєднанні з військовими діями можуть дати достатній ефект. Ми вже чітко простежуємо ознаки фінансового стресу держави-терориста. Це і вилучення на користь бюджету коштів з Фонду національного добробуту, і вилучення 20 мільярдів доларів з Газпрому через спеціальний податок, і незаплановане залучення коштів на внутрішньому ринку», – зазначила Юлія Свириденко, перший віцепрем'єр-міністр – Міністр економіки України.