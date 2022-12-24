В Україні вперше виставлять на приватизацію морський порт – ним стане «Усть-Дунайськ» в Одеській області, повідомляє Фонд державного майна.

Приватизаційний аукціон відбудеться 17 січня на Prozorro.Продажі. Стартова ціна – 60 млн грн.

«До великої війни про “Усть-Дунайськ” майже всі забули. Основні інвестиції йшли в інші морські порти. Та цього року “Усть-Дунайськ” почав відігравати надважливу роль у світовій продовольчій безпеці. Він одним з перших відновив роботу після початку повномасштабного вторгнення російської армії. У нього великий потенціал для розвитку українського експорту продовольства. Для цього потрібні інвестиції, які може принести приватний бізнес», – сказав голова Фонду держмайна Рустем Умєров.

Після 24 лютого порт був заблокований, але вже 1 квітня відновив роботу – у той день звідти вийшло перше судно. З того часу порт перевалив на експорт 153 тисячі тонн зерна. Крім того, він обробляє імпортні вантажі, зокрема сіль та рис. З 1 квітня порт перевалив 58 300 тонн імпортних споживчих товарів.

За січень-вересень 2022 року “Усть-Дунайськ” отримав 848 тисяч грн чистого прибутку. За січень-листопад він сплатив понад 9 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів.