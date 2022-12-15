У Києві офіційно почали торгувати ялинками: яка вартість і що важливо знати перед покупкою

Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

На офіційних майданчиках столиці сьогодні розпочався продаж ялинок та іграшок. Перед придбанням новорічного деревця киян просять дізнатись про їхнє походження та купувати тільки легально зрубані хвойні .

Як зазначається, відрізнити законно зрубане дерево від незаконного дуже легко:

всі натуральні ялинки мають бути чиповані або мати бирку (самоклейну етикетку) з усією інформацією про походження хвойного дерева.

Ввівши номер з етикетки, яка прикріплена до ялинки та відвідавши офіційний реєстр, кожен покупець має можливість ознайомитися з походженням новорічної ялинки.

Орієнтовна ціна на хвойні дерева:

сосна (походження Україна) від 150-200 грн за погонний метр;

ялинка (походження Україна) від 200-300 грн за погонний метр.

У департаменті зауважили, що на ялинкових ярмарках здійснюється продаж ялинок імпортного походження.

"Суб’єктами господарювання укладено договори з районними комунальними підприємствами по утриманню зелених насаджень та керуючими компаніями в кожному районі міста Києва, якими і буде здійснюватися утилізація хвойних дерев“, – йдеться у повідомленні.