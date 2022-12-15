ФРС підвищила відсоткову ставку на 0,5%

Федеральна резервна система США у середу, 14 грудня, підвищила відсоткові ставки 50 базових пунктів у цільовий діапазон 4,25 4,5%. Про це повідомив голова ФРС Джером Пауелл під час виступу на брифінгу.

Фото: investopedia.com

Прогноз

При цьому ФРС прогнозує, що до кінця 2023 ставку підвищать ще як мінімум на 75 базисних пунктів. Ставка ФРС, яка розпочала рік майже на нульовому рівні, зараз перебуває у цільовому діапазоні від 4,25 до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.

Пауелл виділив кілька факторів, які вплинули на рішення ФРС:

економіка США значно сповільнилася порівняно з минулим;

значно сповільнилася порівняно з минулим; ринок праці залишається стійким;

ще не було досягнуто повного ефекту від підвищення ставки.

Швидкість підвищення ставок не є критичною.

Він також підкреслив, що наступні рішення ФРС будуть ґрунтуватися на сукупності даних, що надходять. При цьому він зазначив, що швидкість підвищення ставок поки не критична.

Інфляція

Прогнозується, що інфляція, виходячи з бажаного показника ФРС, залишатиметься вищою за цільовий показник центрального банку у 2% принаймні до кінця 2025 року, а до кінця наступного року все ще перевищуватиме 3%.

Пауелл заявив, що центробанк дотримуватиметься курсу на посилення грошово-кредитної політики доти, доки не досягне мети щодо повернення інфляції на цільовий рівень 2%. У листопаді інфляція становила 7,1%.

Безробіття

Очікується, що середній прогнозований рівень безробіття зросте до 4,6% протягом наступного року з поточних 3,7%, що перевищує рівень, що історично асоціювався з рецесією.

ВВП США