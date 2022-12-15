ФРС підвищила відсоткову ставку на 0,5%

Федеральна резервна система США у середу, 14 грудня, підвищила відсоткові ставки 50 базових пунктів у цільовий діапазон 4,25 4,5%. Про це повідомив голова ФРС Джером Пауелл під час виступу на брифінгу.

ФРС підвищила відсоткову ставку на 0,5%
Фото: investopedia.com

Прогноз

При цьому ФРС прогнозує, що до кінця 2023 ставку підвищать ще як мінімум на 75 базисних пунктів. Ставка ФРС, яка розпочала рік майже на нульовому рівні, зараз перебуває у цільовому діапазоні від 4,25 до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.

Пауелл виділив кілька факторів, які вплинули на рішення ФРС:

  • економіка США значно сповільнилася порівняно з минулим;
  • ринок праці залишається стійким;
  • ще не було досягнуто повного ефекту від підвищення ставки.

Швидкість підвищення ставок не є критичною.

Він також підкреслив, що наступні рішення ФРС будуть ґрунтуватися на сукупності даних, що надходять. При цьому він зазначив, що швидкість підвищення ставок поки не критична.

Інфляція

Прогнозується, що інфляція, виходячи з бажаного показника ФРС, залишатиметься вищою за цільовий показник центрального банку у 2% принаймні до кінця 2025 року, а до кінця наступного року все ще перевищуватиме 3%.

Пауелл заявив, що центробанк дотримуватиметься курсу на посилення грошово-кредитної політики доти, доки не досягне мети щодо повернення інфляції на цільовий рівень 2%. У листопаді інфляція становила 7,1%.

Безробіття

Очікується, що середній прогнозований рівень безробіття зросте до 4,6% протягом наступного року з поточних 3,7%, що перевищує рівень, що історично асоціювався з рецесією.

ВВП США

За прогнозом ФРС, у 2023 році ВВП США зросте всього на 0,5%, як і в 2022 році, а потім зросте до 1,6% у 2024 році та 1,8% у 2025-му.





Интересные новости
У Binance заявили про повернення депозитів після великого відтокуУ Binance заявили про повернення депозитів після великого відтоку
Сільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетахСільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетах
Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000Пітер Шифф прогнозує обвал біткоїна до $ 5000
У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у ПольщіУ Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі
Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євроФранція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро
Блок рекламы


Похожие новости
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%
Нова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у ХерсоніНова пошта відновила кур’єрську доставку та відкрила два відділення у Херсоні
Meest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до ПольщіMeest запустила доставку придбаних на Rozetka товарів до Польщі
Вітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІВітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІ
Нацбанк вчергове залишив облікову ставку без змін та дав прогноз щодо інфляціїНацбанк вчергове залишив облікову ставку без змін та дав прогноз щодо інфляції
Нова пошта встановила в жовтні 30-відсоткові знижки за доставку посилок: як отриматиНова пошта встановила в жовтні 30-відсоткові знижки за доставку посилок: як отримати
В Європі завершилась епоха мінусових облікових ставок: останнім підняв ставку Нацбанк ШвейцаріїВ Європі завершилась епоха мінусових облікових ставок: останнім підняв ставку Нацбанк Швейцарії
Нова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причинуНова пошта підвищила тарифи на доставку: у компанії назвали причину
Нацбанк зберіг облікову ставку без змінНацбанк зберіг облікову ставку без змін
Хедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 роківХедж-фонди роблять найбільшу ставку проти італійського боргу за останні 14 років
Последние новости
Подгружаем последние новости