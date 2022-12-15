ФРС підвищила відсоткову ставку на 0,5%
Федеральна резервна система США у середу, 14 грудня, підвищила відсоткові ставки 50 базових пунктів у цільовий діапазон 4,25 4,5%. Про це повідомив голова ФРС Джером Пауелл під час
Прогноз
При цьому ФРС прогнозує, що до кінця 2023 ставку підвищать ще як мінімум на 75 базисних пунктів. Ставка ФРС, яка розпочала рік майже на нульовому рівні, зараз перебуває у цільовому діапазоні від 4,25 до 4,50%, що є найвищим показником з кінця 2007 року.
Пауелл виділив кілька факторів, які вплинули на рішення ФРС:
- економіка США значно сповільнилася порівняно з минулим;
- ринок праці залишається стійким;
- ще не було досягнуто повного ефекту від підвищення ставки.
Швидкість підвищення ставок не є критичною.
Він також підкреслив, що наступні рішення ФРС будуть ґрунтуватися на сукупності даних, що надходять. При цьому він зазначив, що швидкість підвищення ставок поки не критична.
Інфляція
Прогнозується, що інфляція, виходячи з бажаного показника ФРС, залишатиметься вищою за цільовий показник центрального банку у 2% принаймні до кінця 2025 року, а до кінця наступного року все ще перевищуватиме 3%.
Пауелл заявив, що центробанк дотримуватиметься курсу на посилення грошово-кредитної політики доти, доки не досягне мети щодо повернення інфляції на цільовий рівень 2%. У листопаді інфляція становила 7,1%.
Безробіття
Очікується, що середній прогнозований рівень безробіття зросте до 4,6% протягом наступного року з поточних 3,7%, що перевищує рівень, що історично асоціювався з рецесією.
ВВП США
За прогнозом ФРС, у 2023 році ВВП США зросте всього на 0,5%, як і в 2022 році, а потім зросте до 1,6% у 2024 році та 1,8% у 2025-му.