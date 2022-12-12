Технологічний ринок Європи втратив 13% вартості

Загальна вартість усіх державних і приватних європейських технологічних компаній впала до $2,7 трлн. На піку наприкінці 2021 року її оцінювали в $3,1 трлн. Про це пише AIN з посиланням на CNBC.

Фото: investory.news

Падіння ринку

Очікується, що загальне фінансування венчурного капіталу європейських стартапів цього року впаде на 18% — до $85 млрд.

Іноземні інвестори значно зменшили своє зацікавлення до технологічного сектора. Кількість активних американських інвесторів у великих раундах на понад $100 млн впала на 22%, порівняно з минулим роком.

У Європі ринкова вартість деяких компаній різко впала. Klarna, шведська фінтех компанія, втратила 85% вартості з $45,6 млрд до $6,7 млрд у так званому «раунді зниження». Акції музичного потокового сервісу Spotify, впали понад 60% за останній рік.

Чому це цікаво

Цифри підкреслюють, що рік був важким для технологічного сектору. Гіганти ринку зазнали тиску через глобальні фактори, зокрема жорсткішу монетарну політику та повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Федеральна резервна система та інші центральні банки підвищують ставки та скасовують стимули епохи пандемії, щоб запобігти різкому зростанню інфляції. Це спонукало інвесторів переоцінити свої позиції щодо збиткових технологічних компаній, вартість яких зазвичай базується на очікуванні майбутніх грошових потоків.

Інвестиції почали сповільнюватися не одразу у 2022 році. Спад помітний з липня і сповільнювались далі протягом серпня та вересня. Від тоді в Європі за місяць укладаються угоди на загальну суму $3 млрд, це відповідає рівню 2018 року. Темпи створення єдинорогів також сповільнилися: кількість нових компаній вартістю понад $1 млрд, впала до 31. Це капля в морі порівняно із показником у 105 минулого року.

Однак є і причини для оптимізму. Як каже Сара Геморі, директор Atomico, одна з них — зростання технологічної індустрії України.

За даними Львівського ІТ-кластеру, ділова активність повернулася до довоєнного рівня для 85% українських ІТ-компаній. З початку війни 77% інформаційно-комунікаційні компаній в Україні залучили нових клієнтів. І хоча цього року ринкова картина була невтішною, інвестиції все ще у вісім разів більші, ніж у 2015 році.