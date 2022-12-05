Україна отримає 200 мільйонів євро від KfW для підтримки внутрішньо переміщених осіб

У п'ятницю, 2 грудня, Кабінет Міністрів прийняв рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи для відбудови (KfW) в обсязі 200 млн євро для покриття витрат на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Відповідно до схваленого розпорядження, міністра фінансів Сергія Марченка уповноважили на підписання Грантової угоди між Україною та KfW, а також на підписання Окремої угоди до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості ВПО в Україні.

Програма підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО війни Росії проти України. Метою Програми є посилення спроможності уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни.