Україна отримає 200 мільйонів євро від KfW для підтримки внутрішньо переміщених осіб
У п'ятницю, 2 грудня, Кабінет Міністрів прийняв рішення про залучення гранту на бюджетну підтримку від Кредитної установи для відбудови (KfW) в обсязі 200 млн євро для покриття витрат на виплату допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Деталі
Відповідно до схваленого розпорядження, міністра фінансів Сергія Марченка уповноважили на підписання Грантової угоди між Україною та KfW, а також на підписання Окремої угоди до Грантової угоди в рамках Програми підтримки стійкості ВПО в Україні.
Програма підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямована на пом’якшення негативного впливу на умови життя ВПО війни Росії проти України. Метою Програми є посилення спроможності уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно виросла від початку війни.