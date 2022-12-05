Apple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІ

На таке рішення компанії вплинули масові протести.

Apple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІ
© farm2.staticflickr.com

Виробник цифрових гаджетів компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначено у матеріалі, це рішення корпорації було прийнято через заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.

Фахівці компанії Apple, які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.

Сама ж Apple підкреслила, що одне з рішень полягає у залученні більшої кількості збирачів, у тому числі у сусідніх з Китаєм Індії та В'єтнамі.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBCBinance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Блок рекламы


Похожие новости
Маск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStoreМаск пригрозив Apple прибрати Twitter з AppStore
В Укроборонпромі анонсували поставки 152-мм боєприпасів власного виробництваВ Укроборонпромі анонсували поставки 152-мм боєприпасів власного виробництва
Казахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та КитаюКазахстан фактично заблокував вивезення російського зерна до країн Центральної Азії та Китаю
Білий дім хоче направити на допомогу Україні ще майже $40 млрдБілий дім хоче направити на допомогу Україні ще майже $40 млрд
Блокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерствоБлокування експорту американських чіпів до Китаю – етап боротьби за світове лідерство
Німеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компаніїНімеччина блокує продаж заводу з виробництва чіпів китайської компанії
Туреччина хоче продавати Європі російський газТуреччина хоче продавати Європі російський газ
РНБО хоче заплатити мільйони за реєстр з кількома олігархамиРНБО хоче заплатити мільйони за реєстр з кількома олігархами
В Україні зменшуються обсяги виробництва молокаВ Україні зменшуються обсяги виробництва молока
Релокація виробництва: на Львівщині будують сучасний хлібозаводРелокація виробництва: на Львівщині будують сучасний хлібозавод
Последние новости
Подгружаем последние новости