Apple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІ
На таке рішення компанії вплинули масові протести.
Виробник цифрових гаджетів компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Про це
Як зазначено у матеріалі, це рішення корпорації було прийнято через заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.
Фахівці компанії Apple, які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.
Сама ж Apple підкреслила, що одне з рішень полягає у залученні більшої кількості збирачів, у тому числі у сусідніх з Китаєм Індії та В'єтнамі.