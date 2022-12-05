Apple хоче якомога швидше вивести звої виробництва з Китаю – ЗМІ

Виробник цифрових гаджетів компанія Apple має намір прискорити виведення своїх заводів із Китаю через масові заворушення. Про це повідомляє Wall Street Journal.

Як зазначено у матеріалі, це рішення корпорації було прийнято через заворушення на заводі з виробництва iPhone у місті Чженьчжоу, у ході яких сотні робітників заводу Foxconn Technology Group влаштували протести через обмеження, спрямовані на придушення спалаху коронавірусу.

Фахівці компанії Apple , які відповідають за постачання комплектуючих та побажали залишитися неназваними, зазначають, що компанія більше не почувається комфортно, коли значна частина її бізнесу сконцентрована в одному регіоні.