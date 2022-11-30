Кабмін звільнив від сплати мита та ПДВ термінали Starlink

Уряд України планує купити велику партію із тисяч Starlink, вони ввозитимуться без мита і ПДВ. Про це сказав на засіданні Кабміну прем?єр-міністр Денис Шмигаль.

Фото: kmu.gov.ua

За словами Шмигаля, уряд планує забезпечити кожний «Пункти незламності» старлінком.

«Наразі уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч старлінків для України. Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ», — повідомив Шмигаль.

За його словами, це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити ними більшу кількість людей та організацій.

Крім того, під податкові пільги потрапили комплектуючі для виготовлення енергетичного обладнання, засоби очищення води та засоби супутникового зв?язку до мережі Інтернет (Starlink).

«Це рішення робить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%. Сьогодні ми робимо ще один крок. Щоб українські виробники, які збирають таку продукцію в Україні, не опинились у невигідному положенні, Уряд додатково звільнив запчастини для зборки генераторів та енергетичного обладнання від ПДВ та мита», — пояснив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.