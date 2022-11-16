Кадрові зміни: Данилишин залишив посаду голови Ради НБУ

Голова Ради Національного банку Богдан Данилишин залишив свою посаду. Він очолював цей орган протягом останніх шести років. Про це він написав у фейсбуці.

Деталі «14 листопада 2022 року, сплив другий трирічний термін мого перебування на посаді голови Ради Національного банку України», — написав він. Данилишин подякував «всім членам Ради НБУ, головам НБУ і членам правління НБУ з якими довелося працювати, за спільну роботу». «Надалі буду працювати як член Ради НБУ до завершення конституційного терміну призначення», — додав він.