Інфляція у Німеччині оновила історичний рекорд

Споживчі ціни у Німеччині, гармонізовані зі стандартами Євросоюзу, у жовтні збільшилися на 11,6% у річному обчисленні. Про це, свідчать остаточні дані Федерального статистичного управління країни (Destatis), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Інфляція у Німеччині оновила історичний рекорд
Фото: pixabay.com

Деталі

Темпи інфляції прискорилися порівняно з 10,9% у вересні та оновили історичний максимум. У щомісячному обчисленні ціни зросли на 1,1% після стрибка на 2,2% у вересні.

Споживчі ціни, розраховані за німецькими стандартами, у жовтні підвищилися на 10,4% у річному обчисленні та на 0,9% у помісячному.

«Рівень інфляції досяг нового максимуму в історії об'єднаної Німеччини. Основною причиною високої інфляції, як і раніше, залишається різке зростання цін на енергоносії. Але ми також спостерігаємо зростання цін на багато інших товарів і послуг. Зростання цін на продукти харчування зараз особливо помітне для споживачів», — зауважив очільник Destatis Георг Тіль.

Зростання цін

Ціни на енергоносії за рік зросли на 43%. У тому числі електроенергія подорожчала на 55%, а ціни на природний газ зросли більш ніж удвічі. Продукти харчування подорожчали на 20,3% (у вересні - на 18,7%), у тому числі молочні продукти та яйця подорожчали на 28,9%, овочі - на 23,1%, хліб та крупи — на 19,8%.

Без урахування продуктів харчування та палива споживчі ціни в Німеччині збільшились на 5% рік до року.





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