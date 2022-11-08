У жовтні ринок небанківських фінустанов залишили 20 учасників — НБУ

У жовтні 2022 року на ринку небанківських фінансових послуг нових гравців не з'явилося, водночас 20 учасників залишили ринок. Про це йдеться в даних НБУ.

У жовтні ринок небанківських фінустанов залишили 20 учасників — НБУ
Фото: epravda.com.ua

«Кількість учасників небанківського фінансового ринку в жовтні зменшилася з 1 (станом на 30 вересня) до 1 572 (станом на 31 жовтня)», — йдеться в повідомленні.

Хто залишив ринок

Зазначається, що із реєстрів виключено 20 учасників ринку небанківських фінансових послуг: сім фінансових компаній, п'ять кредитних спілок та одна лізингова компанія виключені з реєстрів добровільно, а два страховики, дві фінансові компанії, один ломбард, одна кредитна спілка та одна лізингова компанія — примусово.

Семи фінансовим компаніям та п'яти кредитним спілкам анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а одному ломбарду — примусово (як захід впливу).

Крім того, п'яти фінансовим компаніям анульовано частину ліцензій добровільно.

Скільки учасників на ринку

Станом на 31 жовтня на небанківському ринку працювали:

124 страховики non-life (у вересні їх було 126) та 13 life-страховиків (кількість не змінилася)

  • 190 ломбардів (було 191)
  • 173 кредитні спілки (було 179)
  • 104 лізингові компанії (було 106)
  • 839 фінансових компаній (було 848)
  • 62 страхові брокери (кількість не змінилася)
  • 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 24 банківські групи та 23 небанківські фінансові групи.

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.





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