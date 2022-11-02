Власник «Київстару» виставив на продаж російський «Білайн»

Холдингова компанія Veon з Нідерландів, якій належить Київстар, виставила на продаж свої російські активи.

Фото: kommersant

Що відомо

«Керівництво Veon вивчає усі можливі варіанти, прагнучи досягнути оптимального результату для всіх зацікавлених сторін, включно з Veon, її російськими підрозділами, акціонерами, кредиторами, клієнтами й співробітниками, які працюють як у Росії, так і за її межами», — йдеться у пресрелізі компанії.

Veon належить 100% російського телекомунікаційного оператора «Вимпелком», який надає послуги під брендом «Білайн».

За даними Veon, за другий квартал 2022 року на Росію припадало понад половини виторгу холдингу, або більше ніж $1 млрд. Вимпелком — другий за кількістю абонентів (47 млн) серед усіх операторів холдингу, більше — тільки у пакистанського Jazz (75,5 млн).

Для порівняння, в Україні у Veon менше ніж 25 млн клієнтів.