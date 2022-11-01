Вітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІ

Вітренко написав заяву про відставку з «Нафтогазу» — ЗМІ

Голова НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко написав заяву про відставку, повідомляє «Економічна правда» із посиланням на джерела у парламенті та "Нафтогазі".

За процедурою, Вітренка із посади мала б звільнити Наглядова рада НАК «Нафтогаз», однак вона і досі не сформована, тому звільнення може погодити Кабінет міністрів, який наразі виконує функції наглядової ради.

Співрозмовники видання повторили опубліковану раніше інформацію ZN.UA, що, ймовірно, Вітрена на посаді змінить чинний міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«Щоб уряд міг призначити Чернишова новим керівником НАКу, спочатку з посади міністра його має звільнити парламент. Тому не виключений варіант, що замість Вітренка на певний час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії», - заявив співрозмовник видання


Ірина Знась, ZN.ua





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