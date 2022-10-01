Україна може відмовитися від газу: глава «Нафтогазу» розповів, чим можна замінити викопне паливо вже наступного року

Україна може відмовитися від використання природного газу в якості основного джерела централізованого опалення вже наступного року. Для цього країна повинна перейти на видобування тепла та електроенергії з біомаси. Таку думку висловив голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко під час брифінгу для журналістів, повідомляє «Укрінформ» .

За словами очільника енергетичної компанії, позитивним прикладом для інших міст може стати Житомир, в якому вже використовуються технології альтернативних джерел опалення.

«Досвід Житомира показує, що в більшості випадків можна до наступного опалювального сезону перейти з природного газу на опалення, наприклад, на біомасу, сміття. Крім того, що ми вивчаємо цей позитивний досвід, ми працюємо з містом Житомир над трьома проектами, які дозволяють виробляти тепло й електроенергію з біомаси. У даному випадку — це біомаса та RDF (refuse derived fuel — тверде вторинне паливо). Це економічно та екологічно вигідно», — заявив Вітренко.

Очільник «Нафтогазу» зазначив, що наразі обговорюється будівництво в Житомирі трьох ТЕЦ, які працюватимуть на RDF та трісці. Для цього планують залучити кошти міжнародних партнерів. За словами Вітренка, подібні проекти дозволять Україні суттєво зекономити на закупівлях та транспортних витратах на доставку природного газу.

«Такі проекти технічно й економічно обґрунтовані та допомагають зробити так, аби у майбутньому вся енергетика була сталою. Треба усвідомлювати, наскільки важливо перейти з природного газу на біомасу, альтернативні джерела, теплові насоси якомога швидше. Бо за ринкової ціни на газ термін окупності таких проектів — 2-3 місяці», — пояснив Вітренко.