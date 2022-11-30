Запаси газу та вугілля: Шмигаль відреагував на заяви нового глави «Нафтогазу» про дефіцит енергоресурсів

За його словами, Мінекономіки не прогнозує дефіциту енергоресурсів, інформує ZN.ua.

Запаси газу та вугілля: Шмигаль відреагував на заяви нового глави «Нафтогазу» про дефіцит енергоресурсів
© Денис Шмигаль/Telegram

До початку зими Україна змогла накопичити у своїх підземних сховищах близько 14 млрд. кубометрів газу, запаси вугілля склали 1,3 млн. тонн. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

«У зиму ми входимо з 14 млрд. кубічних метрів газу в наших сховищах і з 1,3 млн. тонн вугілля на складах. Цього ресурсу вистачить для того, щоби стабільно пройти зиму», — сказав Шмигаль.

За його словами, Мінекономіки не прогнозує дефіциту палива навіть в умовах зростання імпорту дизельних, бензинових генераторів і пов'язаного з ним зростання попиту на паливо.

Імпорт пального в Україну протягом останніх місяців становив близько 700 тис. тонн щомісяця, що дозволяє забезпечити потреби споживачів. Крім того, уряд перебуває у постійному діалозі з мережами пального та уважно стежить за балансом імпорту та споживання.


Олена Середа, ZN.ua





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