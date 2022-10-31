Чехія щорічно виділятиме понад €20 млн на допомогу Україні протягом трьох років

Чехія розробила План допомоги Україні на державному рівні, у межах якого збирається щорічно виділяти більше ніж 20 мільйонів євро на підтримку нашої держави упродовж 2023-2025 років. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільної зі своїм чеським колегою Петром Фіалою пресконференції .

Голова нашого уряду також відзначив, що між двома країнами наразі посилюється військово-технічна співпраця.

Він розповів, що чеські самохідні артилерійські установки “Дана”, танки, бойові машини піхоти й інша допомога вже забезпечують значне зміцнення ЗСУ та звільнення наших земель від російських окупантів, але Чехія та Україна готують ще “багато неприємних сюрпризів” для ворога.