З 1 листопада запроваджуються нові податки на будівництво та продаж житла. Це передбачено Законом №2600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про оподаткування операцій з об'єктами нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому", нагадує The page .



Відповідно до цього закону, забудовникам доведеться платити 20-відсотковий ПДВ за касовим методом, а інвесторам – податки з продажу житла, в яке вони вклали свої гроші. Тому девелопери змушені будуть підвищувати ціни на житло, а інвестори або частину угод з продажу квартир здійснюватимуть "в тіні", або просто втратять інтерес до таких інвестицій.

Закон про ПДВ для девелоперів неминуче призведе до зростання цін на житло, переконаний керуючий партнер компанії INSPI Development Володимир Семенцов. Забудовники не готові нести додаткові витрати на будівництво та знижувати свій прибуток. Війна і так боляче вдарила по їхньому бізнесу. Тому віддавати своє вони не стануть. Отже, їм доведеться підвищувати ціни на житло.

Найімовірніше, вони підвищать одразу стартові ціни на етапі "котловану". За рахунок цього подальше зростання вартості об'єкта, яке неминуче виникає на етапі будівництва, не виглядатиме для інвесторів шокуючим. Але воно буде, і від цього нікуди не подітись. Тому багато інвесторів, перш ніж вкладати свої заощадження у будівництво, подумають, чи не варто їм знайти спокійніше застосування своїм капіталам. Адже будівництво – це завжди ризик. Отже, і вони ризикують своїми грошима.

Не менше, ніж підвищення вартості житла від забудовника, по інвесторах вдарять податки, які вони мають платити з продажу житла. Адже не секрет, що багато заможних українців вкладають гроші у будівництво квартир не заради того, аби в них жити, а заради того, щоби згодом їх продати "з наваром". За оцінками експертів, таких близько 55% від загальної чисельності покупців. Тобто, більше половини нового житла в Україні купується з метою його подальшого перепродажу на більш вигідних умовах.

Маржа, яку при цьому отримують інвестори – це своєрідна компенсація за ризик, на який вони наражали свої капітали, вкладаючи гроші в таке непередбачуване підприємство, як будівництво.

Тепер же, якщо вони вирішать свою новопридбану квартиру продати протягом року, їм доведеться сплатити податок у вигляді 18% від отриманого прибутку. Отриманий прибуток рахується як різниця між вартістю продажу квартири та вартістю, за яку інвестор придбав її у забудовника.

Звісно, тут також ніхто не захоче втрачати свої гроші, і тому цілком імовірно, що угоди з купівлі-продажу частково перейдуть у "тінь". Тобто "світити" будуть лише невелику різницю в ціні із символічним податком. Або, що також ймовірно, інвестори масово побіжать з ринку житла, намагаючись вкласти свої гроші у щось, що обіцяє більшу вигоду.

У будь-якому випадку, на ринок житла чекають непрості часи, а ціни на квартири в Україні стрімко підуть вгору.