ЄС досяг рекорду у виробництві енергії з відновлюваних джерел

Це дозволило країнам блоку заощадити близько 11 млрд євро на закупівлях газу, інформує ZN.ua.

ЄС досяг рекорду у виробництві енергії з відновлюваних джерел

З початку війни РФ проти України в країнах ЄС почали виробляти рекордну кількість вітрової та сонячної електроенергії. Про це свідчать результати дослідження, проведеного організаціями Ember та E3G, повідомляє DW.

Зокрема, згідно з дослідженням, з березня по вересень 2022 року майже чверть електроенергії в ЄС (24 відсотки) була вироблена за допомогою вітру та сонця. Минулого року цей показник становив 21 відсоток.

Повідомляється, що із цих двох відновлюваних джерел з березня по вересень 2022 року ЄС отримав 345 ТВт-год електроенергії, що на 39 ТВт-год більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Рекорди вдалося встановили 19 країнам блоку. Зокрема, Німеччина з березня отримала 104 ТВт-год електроенергії від сонця та вітру — це відповідає приблизно третині всього обсягу електроенергії. Крім того, максимальних показників досягнули у Франції, Італії, Польщі та Іспанії.

Аналітики зазначають, що рекордні показники виробництва відновлюваної електроенергії дозволили країнам ЄС заощадити близько 11 млрд євро на закупівлях газу.

«Вітрова та сонячна енергія вже зараз допомагають європейцям… Але майбутній потенціал ще вищий», - вважає аналітик з організації Ember Кріс Росслоу.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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