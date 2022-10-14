На газопроводі «Північний потік» знайшли пробоїну у вісім метрів завдовжки – ЗМІ

Такі пошкодження газопровід міг отримати лише від детонації вибухівки, інформує ZN.ua.

На газопроводі «Північний потік» знайшли пробоїну у вісім метрів завдовжки – ЗМІ
© European Space Agency

Німецькі фахівці дослідили обидва пошкоджені газопроводи «Північного потоку» та підтвердили висновки колег з інших країн щодо їх умисного пошкодження, пише Tagesschau.

«Розмір витоку можна пояснити лише детнацією вибухівки. На фото (отриманих журналістами від джерел – ред.) видно пробоїну завдовжки вісім метрів», - йдеться у повідомленні.

Обидва газопроводи зруйновані у чотирьох місцях, кожен трубопровід має по дві пробоїни, єдиною цілою ниткою залишається трубопровід «Північного потоку-2». Саме його Росія пропонує використовувати для постачання газу Європі, попри санкції.

На місці працювали водолази і вибухотехніки федеральної поліції Німеччини за сприяння флоту Військово-морських сил країни. Докладно дослідити пошкодження водолази не змогли, оскільки не мали спорядження для занурення на глибину 70 метрів, однак вони зробили фото за допомогою підводного безпілотника.

Фото передані генпрокурору, який днями відкрив провадження за фактами диверсії. Справа отримала статус «особливо важливої».


Ольга Чекіс, ZN.ua





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