Взимку Україна розраховує на два мільярди кубометрів газу від США - прем'єр

Україна планує збільшити запаси природного газу із нинішніх 13,2 млрд куб. м до 14,5-15 млрд куб. м до початку опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції у Києві.

За його словами попередньо планувалось накопичити 19 млрд кубометрів газу у сховищах.

«Стратегія була накопичити 19 млрд кубометрів до початку опалювального сезону, щоб нівелювати всі чотири військові ризики. Але з огляду на те, що ситуація змінювалася протягом літа, ведучи непрості дискусії з НАК "Нафтогазом"... ми підійшли до вересня, отримали гарантії наших партнерів від США та північних країн, що зможемо розраховувати на отримання газу і в 4-му, і в 1-му кварталах. Це дало змогу Міненерго знизити поріг накопичення до 15 млрд кубів», - наголосив глава уряду.

Наразі, за словами Шмигаля, досягнуто домовленості із Сполученими штатами про постачання у 4-му кварталі цього року та 1-му кварталі наступного 2 млрд куб. м природного газу.

«Також тривають переговори з Норвегією та консорціумом країн щодо надання додаткового газу», - зазначив прем’єр.

За його даними зараз вже накопичено 2,2 млн тон вугілля.

«Це найбільші запаси за останні роки, і їх буде збільшено до 2,5 млн тонн, що відповідає максимальній потужності складів, збільшеній за рахунок додаткових складів на станціях та в портах», - уточнив Шмигаль.