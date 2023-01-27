Українці в Чехії сплатили до бюджету країни вісім мільярдів крон

Біженці з України торік сплатили до держбюджету Чехії близько восьми мільярдів чеських крон. Про це повідомляє BrnoDaily із посиланням на міністра праці та соціальних справ Маріана Юречка.

«Минулого року люди заплатили понад чотири мільярди чеських крон до системи медичного страхування. Загалом, якщо порахувати всі виплати, це було приблизно вісім мільярдів чеських крон. Допомога, яка була виплачена з державного бюджету, поступово повертається», – сказав він.

Загалом на сьогодні роботу в Чехії мають майже 100 тисяч біженців. Торік цей показник був вищим — офіційно в країні працювали понад 171 тисяча українців, які залишили свою країну через війну. Нині деякі з українських біженців залишили Чехію або шукають іншу роботу. За попередньою інформацією, близько 70% українських робітників, які працювали в країні після вторгнення Росії в Україну — це жінки.

У Чехії біженці від війни з візовим захистом можуть безперешкодно працевлаштуватися і не потребують спеціального дозволу на роботу, проте їхні роботодавці повинні повідомити про прийом на роботу бюро праці.

З 24 лютого 2022 року Міністерство внутрішніх справ Чехії видало 481 900 захисних віз. Більшість прибулих складають жінки з дітьми.

Юречка зазначив, що Чеська Республіка використовувала для допомоги біженцям кошти не лише зі свого бюджету, а й з європейських фондів. Їз витрачають, зокрема, на мовні курси та курси адаптації.