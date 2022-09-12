Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів

Україна планує увійти в листопад 2022 року із запасами у підземних сховищах газу (ПСГ) на рівні 14,4?15 млрд кубометрів. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів
Фото: golos.com.ua

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«За поточних тенденцій ми вийдемо на 1 жовтня трохи більше ніж 14 млрд кубометрів, на 1 листопада ми можемо вийти від 14,4 млрд кубометрів до 15 млрд кубометрів», — зазначив Вітренко.

Нагадаємо

За словами голови «Оператора ГТС України» Сергія Макогона, Україна станом на кінець серпня 2022 року нагромадила у своїх підземних сховищах 13 млрд кубометрів газу.

Мінфін також писав про те, що уряд України веде переговори щодо виділення траншу в сумі $1,5 млрд від Ексімбанку США на закупівлю газу.





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