Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів

Україна планує увійти в листопад 2022 року із запасами у підземних сховищах газу (ПСГ) на рівні 14,4?15 млрд кубометрів. Про це заявив голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко в ефірі телемарафону, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«За поточних тенденцій ми вийдемо на 1 жовтня трохи більше ніж 14 млрд кубометрів, на 1 листопада ми можемо вийти від 14,4 млрд кубометрів до 15 млрд кубометрів», — зазначив Вітренко.

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За словами голови «Оператора ГТС України» Сергія Макогона, Україна станом на кінець серпня 2022 року нагромадила у своїх підземних сховищах 13 млрд кубометрів газу.