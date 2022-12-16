Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро — Зеленський

Україна потребує 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у четвер через відеозв'язок на Раді Євросоюзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро — Зеленський
Фото: president.gov.ua

Деталі

«Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про два мільярди кубометрів газу», — сказав Зеленський.

Також президент зауважив, що Україна потребує підтримки з постачанням електроенергії.

«Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми наразі потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро», — додав Зеленський.

За його словами, будь-які блекаути в Україні - це удари по європейських соціальних системах через нові хвилі міграції.

«Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному та кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою», — сказав глава держави.





Интересные новости
У Binance заявили про повернення депозитів після великого відтокуУ Binance заявили про повернення депозитів після великого відтоку
Сільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетахСільпо відкриє "пункти незламності" у своїх супермаркетах
Туреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомоТуреччина введе податок на проживання для туристів. Що відомо
У Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у ПольщіУ Мінреінтеграції назвали кількість українських компаній, які працюють у Польщі
Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євроФранція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро
Блок рекламы


Похожие новости
Угорщина заморозила російських активів на 870 мільйонів євроУгорщина заморозила російських активів на 870 мільйонів євро
Аварійні відключення світла введено по всій УкраїніАварійні відключення світла введено по всій Україні
Київ отримує чотири екскаватори та 130 генераторів із США для боротьби з перебоями у подачі електроенергіїКиїв отримує чотири екскаватори та 130 генераторів із США для боротьби з перебоями у подачі електроенергії
Газпром за рік скоротив видобуток газу на 19,6% і експорт на 45%Газпром за рік скоротив видобуток газу на 19,6% і експорт на 45%
Україна очікує перший транш 3 мільярди євро макрофіндопомоги-2023 вже у січні — глава МінфінуУкраїна очікує перший транш 3 мільярди євро макрофіндопомоги-2023 вже у січні — глава Мінфіну
Франція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми на 415 мільйонів євроФранція передасть Україні обладнання для відновлення енергосистеми на 415 мільйонів євро
Україна отримала 500 мільйонів євро макрофіну від ЄС. Куди підуть коштиУкраїна отримала 500 мільйонів євро макрофіну від ЄС. Куди підуть кошти
Вже не перший: Маск відстав майже на $12 млрд від Бернара Арно у списку найбагатшихВже не перший: Маск відстав майже на $12 млрд від Бернара Арно у списку найбагатших
Іспанія надасть Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктуриІспанія надасть Україні пакет обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури
Франція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євроФранція надала Україні новий кредит у розмірі 100 мільйонів євро
Последние новости
Подгружаем последние новости