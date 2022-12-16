Україні потрібно 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 мільйонів євро — Зеленський

Україна потребує 2 млрд кубометрів газу та електроенергії на 800 млн євро. Про це заявив президент Володимир Зеленський заявив, виступаючи у четвер через відеозв'язок на Раді Євросоюзу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Фото: president.gov.ua

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«Ми потребуємо підтримки для закупівлі обсягу використовуваного газу, щоб компенсувати збитки від російських ударів по інших видах генерації. Йдеться про два мільярди кубометрів газу», — сказав Зеленський.

Також президент зауважив, що Україна потребує підтримки з постачанням електроенергії.

«Так само, як ми зможемо допомогти вам експортом електрики, коли відновимо нашу генерацію, ми наразі потребуємо вашої допомоги, щоб пройти зиму. Йдеться про постачання електрики вартістю майже 800 мільйонів євро», — додав Зеленський.

За його словами, будь-які блекаути в Україні - це удари по європейських соціальних системах через нові хвилі міграції.

«Тому я закликаю вас продовжувати робити все, щоб ми могли підтримувати енергозабезпечення українців. І я вдячний кожному та кожній із вас, хто вже допомагає з постачанням обладнання та фінансовою підтримкою», — сказав глава держави.