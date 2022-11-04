"Нафтогаз" пропонує відключити вісім облгазів через борги за газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", дочка НАК "Нафтогаз України", вимагає відключити від газопостачання вісім облгазів: Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Луганськгаз, Харківгаз, Харківміськгаз, Чернівцігаз, Мелітопольгаз і Маріупольгаз. Більшість з них працюють в зоні бойових дій на сході України, а два — розташовані на окупованій території.

Уряд ще в березні 2022 року зобов’язав "Нафтогаз" постачати природний газ виробникам тепла, обл- та міськгазам у рамках покладення спеціальних обов’язків. Облгази доставляють газ споживачам, і в процесі відбирають газ із системи на власні виробничо-технологічні потреби, неважливо — є в них самих договір із постачальником чи немає.

Вісім облгазів не змогли укласти договір з "Нафтогазом" на спеціальних умовах. За законом, без підписаного договору облгази автоматично стали клієнтами резервного постачальника газу — постачальника "останньої надії" (ПОН), тієї ж ГК "Нафтогаз України", проте за вищою ціною газу. В результаті, сумарний борг цих облгазів за газ, відібраний на власні виробничо-технологічні потреби, перевищив 4,4 млрд грн. станом на 1 листопада.

Керівник ГК "Нафтогаз України" Сергій Беляєв звернувся до Оператора ГТС України з вимогою через борги виключити облгази з реєстру ПОН, а отже — позбавити останнього законного способу отримувати газ. Після цього Оператор ГТС має або спробувати відключити облгази (що незаконно), або дозволити свідому крадіжку газу із системи (теж сумнівно з погляду закону).

Мільярдні борги за газ - не новина на українському ринку, проте такий креативний спосіб їх вирішення — викинути облгази з реєстру останнього можливого постачальника — "Нафтогаз" пропонує, здається, вперше.

Як повідомив колишній гендиректор Оператор ГТС Сергій Макогон, завдяки ідеї "Нафтогазу" борг облгазів за газ на ВТВ зростатиме в 4-5 разів швидше. Адже відключати облгаз Оператор не зможе, а отже з системи відбиратиметься газ Оператора з відповідними санкціями.

Цікаво, що ПСО передбачає компенсацію для постачальника газу. Тобто "Нафтогаз" отримає гроші від держбюджету за постачання газу населенню, ТКЕ і облгазам, а от крадіжки газу в Оператора ГТС ніхто компенсувати не буде.

Останні зміни в газовому законодавстві дозволили "Нафтогазу" викидати зі списку своїх клієнтів будь-кого з боргом за газ. Неважливо навіть, якщо це об’єкт критичної інфраструктури — облгаз чи теплоелектростанція.

Наразі в списку, наданому ГК "Нафтогаз України", вісім обл- і міськгазів із прострочкою погашення боргу. При чому, за іронією частина цих облгазів знаходяться під безпосереднім керівництвом "Нафтогазу України". Який облгаз заборгує достатньо, щоб "Нафтогаз" подав на відключення його і всіх його споживачів — питання часу. Але шість регіонів України ризикують залишитися без тепла та газу взимку.