Україна відмовилася від обмеження електропостачання завдяки стабілізації ситуації — Укренерго

НЕК «Укренерго» наразі відмовився від запровадження графіків аварійних відключень електроенергії в Україні завдяки стабілізації електропостачання зусиллями самої компанії та обласних енергорозподільчих компаній, а також завдяки допомозі споживачів, які скоротили користування електроприладами у пікові години. Про це повідомив голова правління НЕК Володимир Кудрицький на своїй сторінці у Facebook.

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«Вчора ввечері у Києві, області та всьому центральному регіоні не застосовувалися диспетчерські обмеження. З 19:55 було знято обмеження у північно-східних областях нашої держави. Протягом сьогоднішнього дня ні вранці, ні ввечері введення графіків аварійних відключень наразі не заплановано», — написав Кудрицький в четвер, 13 жовтня.

За його словами, це стало можливим завдяки стабілізації спеціалістами «Укренерго» та обленерго енергопостачання у всіх областях України, а також економного споживання громадянами електроенергії увечері.

«Однак ми маємо бути готові до нових атак ворога. „Укренерго“ як оператор системи передачі робить все, щоб захистити свою інфраструктуру та швидко відновити її», — запевнив глава компанії.

При цьому він зазначив, що рекомендація знизити споживання в періоди пікового навантаження в енергосистемі, зранку, з 8 до 11, та ввечері, з 17 до 23 години, залишається.

«Ми, як і раніше, рекомендуємо за можливості перенести користування потужними електроприладами на нічні години, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий. Це допоможе нам стабілізувати енергосистему та безпечно пройти опалювальний сезон цієї зими», — додав Кудрицький.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що 12 жовтня диспетчерський центр Укренерго вимушено застосував обмеження споживачів у Києві та Київській області, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській та Сумській областях.

11 жовтня компанія ДТЕК повідомила, що у Києві та області запроваджуються графіки почергового електропостачання.

Після масованого ракетного обстрілу України, 10 жовтня, зокрема й Києва, у деяких столичних будинках не було електроенергії.