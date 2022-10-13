Споживання в Україні стабілізувалося на 70-75% минулорічного, у вересні помітно зріс попит на одяг і взуття

У серпні-вересні динаміка розрахунків українців у національній термінальній мережі засвідчила відсутність значних змін у споживчому попиті. В останній місяць літа грошовий обсяг платежів скоротився на 2%, а у перший місяць осені — зріс на 3%. Це вказує на подальше відновлення споживчого попиту в Україні.

Скорочення обсягу платежів у серпні пояснюється літньою аномалією на ринку побутової техніки, електроніки, телефонів, вочевидь викликаною реакцією споживачів на зміну курсу гривні в липні. Якщо у липні платежі за купівлю товарів цієї категорії стрибнули на 72% до попереднього місяця, то у серпні вони відкотилися назад на 35%. Як видно на графіку, динаміка продажів цієї товарної категорії повернулася до попереднього тренду, особливо якщо здійснити поправку на зміну цін у цій категорії. У вересні продажі в цій товарній групі скоротилися ще на 7%.

Найвидатнішим явищем вересня був стрибок витрат українців на одяг і взуття, який становив 28% за місяць. Вочевидь, традиційний сезонний перехід у цьому сегменті було значно посилено холодною і дощовитою погодою, яка змусила багатьох рано вдатися до оновлення осінньо-зимового гардеробу. Середній чек купівлі у відповідних торгівельних точках зріс на 15% і перевищив 1200 грн.

За нашими оцінками, упродовж останніх місяців приватне споживання в Україні (з урахуванням поправки на інфляцію) стабілізувалося на 70?75% минулорічного рівня.

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