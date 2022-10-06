Заміна газу з РФ: Нідерланди можуть погодитися наростити видобуток у головному родовищі Європи

У разі дефіциту газу у Нідерландах допускають перезапуск родовища Гронінген, яке на даний час знаходиться у процесі закриття через сотні землетрусів, які спричинила його розробка. Про це пише Bloomberg.

З 1963 року Гронінген було основою європейського газопостачання і там досі є близько 450 млрд кубів газу в резерві на суму близько 1 трильйона доларів. За даними компанії Shell Plc, що бере участь в експлуатації родовища, можливо видобувати ще на 50 млрд кубів газу на рік більше, ніж зараз. Причому додаткові обсяги газу можна отримати майже відразу після запуску.

Однак існує проблема - перші невеликі поштовхи в Гронінгені були зафіксовані в 1986 році, і відтоді їх було сотні. Хоча більшість з них неможливо виявити за допомогою приладів, у 2012 році в регіоні стався землетрус магнітудою 3,6 бала, що призвело до тисяч позовів про відшкодування майнової шкоди.

При цьому, за даними Гронінгенського інституту гірничодобувної промисловості, з приблизно 327 000 будинків у регіоні щонайменше 127 000 зазнали певних пошкоджень. Понад 3300 будівель були знесені в цьому районі з 2012 року, оскільки землетруси зробили їх небезпечними.

Також Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон нещодавно заявив, що Нідерланди повинні переглянути своє рішення щодо Гронінгена, і на Війлбріф тиснули колеги з інших країн ЄС.

Проте країна поки що дотримується свого плану. Втім міністр гірничодобувної промисловості Нідерландів Ганс Вілбріф щодо нарощування видобутку заявив, що нестача газу "може змусити нас прийняти це рішення". Зокрема, якщо лікарні, школи та будинки не зможуть належно опалюватися.