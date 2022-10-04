Обсяг торгів на українських фондових біржах у вересні перевищив 11 мільярдів

У вересні сумарний обсяг торгів на «Українській біржі», фондовій біржі «Перспектива» та біржі ПФТС склав 11,1 мільярда гривень, що на 21% більше, ніж у серпні. Про це свідчать дані бірж.

Фото: iclub.energy

Торги на біржах

Зокрема, загальний обсяг торгів на «Українській біржі» у вересні становив 2,01 млрд грн. Всього було укладено 12?350 угод.

У структурі торгів за вересень 2022 83,10% або 1,67 млрд грн припало на державні облігації (ОВДП), на іноземні цінні папери — 16,73% або 336,2 млн грн.

Лідери обігу на ринку:

Apple Inc., аз — 46,4 млн грн;

Amazon.com, Inc., аз — 43,3 млн грн;

Alphabet Inc., аз (37,4 млн гривень).

На ФБ «Перспектива» укладено 1,66 тис. угод на суму 3,59 млрд грн, що на 75% більше, ніж у серпні.

У структурі торгів за попередній місяць 98,85% або 3,59 млрд грн припало на державні облігації (ОВДП), на корпоративні облігації - 0,15% або 5,46 млн грн.

Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 5,5 млрд грн, що дорівнює підсумкам серпня 2022 року.