Оренда кімнат у Німеччині: на скільки подорожчало житло

У Німеччині зафіксовано дефіцит бюджетного житла, зокрема для студентів. Доступні квартири знайти майже неможливо, а у гуртожитках місць ніде немає.

Дефіцит житла в Німеччині: де виріс попит, і як змінилися ціни на оренду

Цього року середня орендна плата за кімнати у гуртожитках зросла по всій Німеччині, тому студенти змушені шукати собі житло на ринку нарівні з рештою претендентів.

За даними дослідження компанії MLP та Інституту німецької економіки (IW), оренда кімнат у гуртожитку у Німеччині зросла на 10%. У великих містах зростання цін максимальне, тому що відповідно попит вищий.

Наприклад, у Єні кімната площею 16 квадратних метрів коштуватиме 350 євро на місяць. Щоб оплачувати таке житло, студентам потрібно влаштовуватись на роботу. Вони обирають вакансії на неповний день.

Дефіцит житла в Німеччині: де виріс попит, і як змінилися ціни на оренду

У Берліні кімнати подорожчали на 50 відсотків. Цінник на оренду в Мюнхені просто космічний – до 800 євро за кімнату на місяць, але розташовану поряд із університетом. Слідом у списку слідує Штутгарт. Там вартість оренди лише трохи нижча.

Найдешевше житло здається на сході Німеччини. Наприклад, у Хемниці оренда кімнати коштуватиме лише 220 євро.

Найменше ціни на оренду за рік зросли у Фрайбурзі (3,1%), Франкфурті та Дармштадті (по 3,5%).

Раніше повідомлялося, як змінилися ціни на квартири у різних районах Києва у жовтні.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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