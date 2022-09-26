McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві

Відкриття ресторанів McDonald's в Україні після піврічної перерви стало справжньою подією. 20 вересня відкрилися перші ресторани на Лівому березі Києва, а вже з 27 вересня кур'єри почнуть доставляти їжу ще з семи ресторанів на Правому березі Києва.

McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві: в яких закладах можна замовити доставку

Всі заклади McDonald's поки що працюють на доставку, але вже з жовтня ресторани почнуть приймати відвідувачів. Наразі завершуються всі фінальні приготування.

З 27 вересня запускаються заклади за такими адресами:

  • вулиця Теодора Драйзера, 4 (Троєщина)
  • Вишгородська вулиця, 33-А (Виноградар)
  • вулиця Велика Васильківська, 22 (метро "Площа Льва Толстого")
  • проспект Броварський, 27 (метро "Дарниця")
  • проспект Академіка Палладіна, 7-А (метро "Академмістечко")
  • проспект Леся Курбаса, 19-А (Борщагівка)
  • проспект Оболонський, 26-А (метро "Мінська").
McDonald’s відкриває ще сім ресторанів у Києві: в яких закладах можна замовити доставку

З 20 вересня свої двері відчинили для кур'єрів, а за тиждень вже відчинять і для відвідувачів заклади за такими адресами:

  • проспект Гагаріна, 2-А (Дарницька площа);
  • проспект Бажана, 3-Б (метро "Харківська");
  • вулиця Гришка, 7 (метро "Позняки").

Вже з жовтня кафе працюватимуть з 9.00 до 20.00 для відвідувачів і закриватимуться на час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти до найближчого укриття. При цьому вже оплачені замовлення видаватимуться, доки зупиняються виробничі процеси і вимикається обладнання перед закриттям.

Раніше повідомлялося, як відрізняються сьогоднішні ціни на бургери та іншу їжу в McDonald's від довоєнних.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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