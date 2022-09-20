Суди для українців можуть різко подорожчати: ВР придумала, як закрити діру у фінансуванні судової системи

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт № 8047 «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про судовий збір» щодо зміни мінімальної та граничної межі ставок судового збору за подання до суду окремих процесуальних документів». Проєкт передбачає різке підвищення існуючих ставок судового збору, які сплачуються при поданні до суду позовних заяв, та запровадження нових.

Крім того, депутати хочуть скасувати пільги для деяких категорій громадян при сплаті та стягненні судового збору.

"З одного боку, надання пільг зі сплати судового збору забезпечує захист соціально-чутливих категорій громадян України. Проте, в умовах перманентного стану недофінансування судової системи тенденція розширення категорії осіб, які звільнені від сплати судового збору, є загрозливою, адже це призводить до зменшення надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України та, відповідно, поглиблює кризовий стан судової системи", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

"Фінансове забезпечення належних умов для функціонування судів і діяльності суддів є конституційним обов’язком держави", - додають автори законодавчої ініціативи.

І пропонують виконати указаний обов'язок держави коштом громадян України, підприємців та юридичних осіб.

Так, пропонується:

Збільшити судовий збір за подання позовних заяв майнового характеру до судів загальної юрисдикції:

- які подані юридичними особами: з 350 прожиткових мінімумів до 420 прожиткових мінімумів;

- які подані фізичними особами-підприємцями: з не більше 5 прожиткових мінімумів до 40 прожиткових мінімумів;

- які подані фізичними особами: з не більше 5 прожиткових мінімумів до 20 прожиткових мінімумів.

Збільшити судовий збір за подання позовних заяв майнового характеру до господарських судів:

- з 350 прожиткових мінімумів до 420 прожиткових мінімумів;

Збільшити судовий збір за подання позовних заяв майнового характеру до адміністративних судів:

- які подані суб’єктами владних повноважень, юридичними особами: з 10 до 40 прожиткових мінімумів;

Запровадити новий судовий збір за подання позовних заяв майнового характеру до адміністративного суду:

- для фізичних осіб – підприємців: 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму і не більше 20 розмірів прожиткового мінімуму.

- для громадських об’єднань: 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму.

Збільшити судовий збір за подання апеляційних скарг:

- які подані суб’єктом владних повноважень або юридичною особою: з 15 до 45 прожиткових мінімумів;

- які подані фізичними особами - підприємцями: з 15 до 30 прожиткових мінімумів.

Збільшити судовий збір за подання касаційних скарг:

- які подані суб’єктами владних повноважень або юридичними особами: з 20 до 60 прожиткових мінімумів;

- які подані фізичними особами - підприємцями: з 20 до 40 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, згідно з проєктом Держбюджету на 2023 рік, видатки на судову систему урізають майже на 3 млрд грн. У наступному році не передбачені кошти ані для того, щоб покрити зарплати всім працівникам апарату судів, ані для електронного правосуддя, ані для ремонту пошкоджених внаслідок війни будівель судів.