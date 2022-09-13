Ціни на оренду квартир незабаром різко підуть вгору

На підконтрольній частині України незабаром різко зростуть ціни на оренду квартир. Особливо разючим буде контраст із літніми цінами у містах-мільйонниках та на Західній Україні. Тенденція подорожчання вже помітна. Однак це лише початок.

Порівняльний аналіз цін на оренду квартир зробили спеціалісти аналітичної служби OLX Нерухомість.

Зростання цін на оренду квартир пов'язано з другою хвилею міграції, яка почалась в Україні. Чимало українців повернулись з-за кордону додому. Хтось із них втратив житло під час війни, у когось квартира залишилася на окупованій території. Крім того, зі сходу і півночі країни їде багато переселенців на зиму.

На початку воєнних дій, коли усі сподівались, що війна не затягнеться надовго, немало біженців шукали на літо заміські будиночки, не пристосовані до проживання у холодну пору. Тепер же, коли стало очевидним, що до зими на сході країни не встигнуть відновити зруйновану інфраструктуру, ВПО шукають тепле житло у великих містах, де вони точно не зостануться без опалення і гарячої води.

Через це попит на квартири у містах-мільйонниках, а також в усіх обласних центрах Західної України, різко зріс. А з ним ростуть і ціни.

"Через повернення українців додому, внутрішню міграцію та активний переїзд у великі міста восени можна очікувати на стрибок цін. Зокрема, це стосуватиметься деяких міст-мільйонників", - йдеться у повідомленні OLX Нерухомість.

Зокрема, за перший тиждень вересня ціни на оренду однокімнатних квартир (а саме такі шукають найчастіше) ціни зросли таким чином:

в Одесі і Дніпрі - на 600 гривень у порівнянні з першим тижнем серпня;

у Києві – на 1000 гривень;

у Львові – на 1600 гривень.

Із найбільш бюджетних варіантів ще можна знайти однокімнатні квартири в Одесі за 5500 грн, тоді як в західноукраїнських Луцьку і Рівному вже дешевше, ніж за 7500, житла не знайти.

Отже, чим далі на захід, тим відчутніше приріст орендної плати за житло. Переселенці хапають недорогі квартири, які ще залишились на ринку, немов гарячі пиріжки.

Відповідно, у чотирьох містах-мільйонниках лише за перший тиждень вересня кількість пропозицій скоротилась:

на 10 % у Львові;

на 23 % у Києві;

на 18% - в Одесі;

на 16% - у Дніпрі.

А чим нижча пропозиція на ринку, тим більше виростуть ціни на оренду квартир.

Нагадаємо, в Києві зявиться вигідне житло для переселенців - оренда квартир із правом викупу.