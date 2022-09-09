У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами та доставкою пенсій у вересні

«Укрпошта» доставила менше третини виплат

У Пенсійному фонді розповіли про ситуацію з виплатами та доставкою пенсій у вересні
В Україні триває виплата пенсій за вересень
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У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про стан фінансування та доставки пенсійних виплат у вересні 2022 року.

«Станом на 8 вересня на пенсійні виплати спрямовано 18,5 млрд грн, в тому числі 5,5 млрд грн – на виплату пенсій через АТ “Укрпошта”, 13 млрд грн – через уповноважені банки», - йдеться у повідомленні ПФУ.

За повідомленням Фонду, уповноваженими банками вже зараховано на рахунки пенсіонерів 100% профінансованих сум.

В той же час, як повідомляє АТ “Укрпошта” станом на 7 вересня поштовий оператор доставив пенсіонерам менше третини (29%) профінансованих сум.

«У вересні надано 213 тисяч пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 8 вересня – 37 тисяч», - додають у Фонді.

Традиційно «Укрпошта» доставляє пенсії повільніше за банки, це пов’язано з російською агресією проти України.


Артем Руденко, ZN.ua





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