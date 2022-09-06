Показання лічильника: Нафтогаз розповів, як вчинити, якщо облгаз не приймає даних від клієнта

Показання лічильника усі споживачі передають своєму облгазу, а вже звідти їх беруть Нафтогаз та інші компанії-постачальники. Проте клієнти нерідко скаржаться на плутанину зі свідченнями. Облгази не завжди приймають те, що передають клієнти або приймають дані некоректно.

У Нафтогазі розповіли, що треба робити, якщо клієнт бачить, що його дані не приймають.

Незважаючи на те, що більшість абонентів потрапили на обслуговування в Нафтогаз ще ыз травня, багатьом з них досі приходять платіжки з незрозумілими і цифрами, що невідомо звідки взялися. На підставі даних, взятих в облгазів, Нафтогаз нараховує своїм клієнтам нечувані суми до сплати за газ. При цьому компанія-постачальник усім дає постійну відповідь: вона за обсяг газу в платіжці не відповідає, це повністю зона відповідальності облгазів.

"Дніпропетровськгаз не зареєстрував показання за липень передані мною 1 серпня і не подав у нафтогаз. Неодноразово телефонував їм і писав на електронну адресою, а результату немає. Безвідповідальність повна", "Передаю щомісяця, а Сумигаз не приймають показання", - скаржаться клієнти в коментарях на сторінці Нафтогазу у Facebook.

"Ми рекомендуємо Вам безпосередньо звернутися до Вашого оператора ГРМ (до облгазу) для з'ясування ситуації. Якщо Ваш облгаз відмовляється сумлінно виконувати свою роботу, краще звернутися з письмовою скаргою до регулятора НКРЕКП", - пишуть у відповіді компанії.

Нафтогаз їм відповів, що в будь-якому разі клієнту потрібно шукати правду саме у свого облгазу. А якщо облгаз і надалі ігноруватиме дані від клієнта, тоді йому доведеться скаржитися "вище" – до НКРЕКП.

Нагадаємо, в Нафтогазі розповіли, як рахують суми у платіжках за газ, і чому в деяких клієнтів вони завищені. Справа в тому, що показання лічильника потрібно передавати вчасно. У цьому випадку суми до сплати розраховуватимуться коректно.