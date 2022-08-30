Нацбанк Польщі припиняє програму, за якою українці могли обміняти гривню на злоті без комісії

Програма діятиме до кінця наступного тижня.

Нацбанк Польщі припиняє програму, за якою українці могли обміняти гривню на злоті без комісії
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Національний банк Польщі 10 вересня припиняє програму, за якою громадяни України могли обміняти гривню на злоті по офіційному курсу без комісії у банку PKO Bank Polski. Про це повідомляє інформаційний портал Польщі in Poland.

Зазначається, що з кінця березня громадяни України могли обміняти на одну особу до 10 000 гривень на злоті без комісії у всіх відділеннях банку PKO Bank Polski. Після цього Національний банк Польщі продавав куплену гривню Національному банку України за тим самим курсом.

Це було передбачено угодою між національними банками України та Польщі.

Після російської агресії у польських обмінниках гривня значно впала в ціні. За 100 гривень можна було купити лише кілька злотих.

Водночас завдяки зазначеній угоді з 25 березня програмою скористалося близько 80 тисяч українців.

Усього було обмінено 681 млн грн.

Повідомляється, що останнім часом кількість угод значно зменшилась.

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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