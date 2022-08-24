Ще один крок до енергетичної незалежності: Німеччина підписала угоду з Канадою про постачання "зеленого" палива

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали п'ятирічну угоду, про постачання водневого палива в ФРН. Сторони зобов'язалися створити «трансатлантичний ланцюжок постачання водню» і розпочати його вже у 2025 році, а не у 2030, як планувалося раніше, повідомляє видання Bloomberg .

Канада має значний потенціал у виробленні «зеленої» енергетики на вітряних електростанціях, що дозволить їй вийти на світовий ринок. Країна «прагне стати великим виробником та експортером водню та, пов'язаним із ним, чистих технологій». Тоді як для створення відповідної інфраструктури планується залучити прямі іноземні інвестиції.