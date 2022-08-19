Загальна вартість казначейських цінних паперів США, якими володіють росіяни, впала на 55,49%

Російські активи в цінних паперах казначейства США впали на $55,49% з січня по травень. Забезпечення казначейства впало з 4,503 мільярда доларів до 2,004 мільярда доларів з початку року. Про це повідомляє MoneyTransfers.com.

Згідно з аналізом , така ситуація на казначейському ринку відображає зростаюче обурення через вторгнення Москви в Україну.

"Дані свідчать про те, що Росія більше не прагне підтримувати економіку США , як раніше. Це може бути з кількох причин. Однією з можливих є те, що Росія диверсифікує свої іноземні резерви, віддаляючись від долара. Інша полягає в тому, що країна намагається зменшити свою залежність від Сполучених Штатів. Якою б не була причина, очевидно, що Росія більше не є ключовим гравцем на борговому ринку США , яким вона була раніше"- зазначив Генеральний директор MoneyTransfers.com Джонатан Меррі.

«Сполучені Штати запровадили санкції проти кількох російських фізичних та юридичних осіб у відповідь на кризу. Ці санкції ускладнили для Росії ведення бізнесу з американськими компаніями та банками. У результаті Росія може дедалі більше намагатися зменшити свій вплив на Сполучені Штати», - йдеться в статті.