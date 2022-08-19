Перед вихідними банки намацують курс долара: скільки коштує валюта у Києві

Через війну в Україні, курс валют залишається нестабільним, то різко піднімаючись і періодично знижуючись.

Який курс валют у Києві станом на п'ятницю, 19 серпня, розповідає "Апостроф" із посиланням на "Курс України", інформує Апостроф .

У п'ятницю, 19 серпня, американська валюта у банках у середньому коштує у купівлі 38,63 гривні, а в продажу - 39,385 гривень, проте більшість фінустанов виставили пропозицію у понад 40 гривень.

Так, найнижчий курс американського долара в "Укрсиббанку" - у купівлі 36,570 гривні, у продажу - 37,570 гривні.

Зокрема, долар нижче 40 гривень продають такі фінустанови: Креді Агріколь Банк - 39,950, Укрсиббанк - 37,570, ОТП Банк - 39.500, Банк Альянс - 39.950, Айбокс Банк - 39.950.

Ощадбанк купує валюту по 39,750 гривень, продає по 39,990 гривні. У ПриватБанку пропонують такий курс: у покупці – 38,80 гривні, у продажу – 39,10 гривень.