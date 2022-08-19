Перед вихідними банки намацують курс долара: скільки коштує валюта у Києві

Через війну в Україні, курс валют залишається нестабільним, то різко піднімаючись і періодично знижуючись.

Який курс валют у Києві станом на п'ятницю, 19 серпня, розповідає "Апостроф" із посиланням на "Курс України", інформує Апостроф.

У п'ятницю, 19 серпня, американська валюта у банках у середньому коштує у купівлі 38,63 гривні, а в продажу - 39,385 гривень, проте більшість фінустанов виставили пропозицію у понад 40 гривень.

Так, найнижчий курс американського долара в "Укрсиббанку" - у купівлі 36,570 гривні, у продажу - 37,570 гривні.

Зокрема, долар нижче 40 гривень продають такі фінустанови: Креді Агріколь Банк - 39,950, Укрсиббанк - 37,570, ОТП Банк - 39.500, Банк Альянс - 39.950, Айбокс Банк - 39.950.

Ощадбанк купує валюту по 39,750 гривень, продає по 39,990 гривні. У ПриватБанку пропонують такий курс: у покупці – 38,80 гривні, у продажу – 39,10 гривень.


Марія Швець, Апостроф





Интересные новости
Україна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в УкраїніУкраїна в нинішніх умовах не може повернути кредити - посол Німеччини в Україні
Кавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпняКавуни, дині, виноград та яблука: скільки коштують фрукти в середині серпня
Ціни на дрова в Україні зростають із кожним тижнемЦіни на дрова в Україні зростають із кожним тижнем
Дорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуютьсяДорога війна: усі доходи російського Держбюджету скорочуються
Квартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиціКвартири у Києві продовжують дешевшати: ціни на оренду житла у різних регіонах столиці
Блок рекламы


Похожие новости
Інфляція через війну: у Нацбанку попередили, на скільки зростуть ціни і коли стане легшеІнфляція через війну: у Нацбанку попередили, на скільки зростуть ціни і коли стане легше
Телеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМАТелеканал депутата-колаборанта Ковальова передали АРМА
У Києві відкрився супермаркет у стилі популярної гри, фотоУ Києві відкрився супермаркет у стилі популярної гри, фото
Оренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиціОренда житла у Києві злетіла в ціні: скільки коштує зняти квартиру у столиці
Робота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцямРобота в Києві, Львові та Дніпрі: які вакансії та зарплати пропонують українцям
Яку зарплату отримують українські військові на передовій та без участі у боях: інфографікаЯку зарплату отримують українські військові на передовій та без участі у боях: інфографіка
Експерт спрогнозував курс гривні до кінця серпняЕксперт спрогнозував курс гривні до кінця серпня
Уряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державіУряд РФ контролював паперову фабрику у Івано-Франківській області: майно вартістю 200 млн грн передано державі
Нафтогаз рекомендує українцям платити за газ напередНафтогаз рекомендує українцям платити за газ наперед
Верховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотекуВерховна Рада прикрутила можливості забудовників для зловживань на стадії будівництва – банки обіцяють відновити іпотеку
Последние новости
Подгружаем последние новости