Після вихідних курс долара в Києві завмер: скільки коштує валюта

Внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну курс валют почав стрімко зростати – станом на понеділок, 15 серпня, долар у банках у середньому в купівлі коштує 39,50 гривень, а у продажу – 40,50, інформує Апостроф.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на "Курс України".

Так, найнижчий курс американської валюти в покупці в "Айбокс Банку" - 38,60 гривень. У продажу курс долара у цьому банку становить 39,950 гривень.

Зокрема, долар нижче за 40 гривень продають такі фінустанови: Альфа-Банк – 39,900 гривень, Банк Інвестицій та Заощаджень – 39,990 гривень, Айбокс та Глобус банки – 39,950 гривень.

Ощадбанк купує валюту за 39,50 гривні, продає по 39,99 гривні. У ПриватБанку пропонують такий курс: у покупці – 38,80 гривні, у продажу – 39,10 гривні.


Марія Швець, Апостроф





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